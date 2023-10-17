One UI 6.0 на Android 14 добралась уже и до бюджетных смартфонов Samsung. Бета-версия ПО доступна для Galaxy A52s и Galaxy M23

Samsung очень активно работает над новой прошивкой One UI 6.0 на базе Android 14. Для флагманов линейки Galaxy S23 вышла уже седьмая бета-версия (поговаривают, что восьмой беты не будет – вместо нее выйдет финальная), ну а смартфоны попроще и подешевле только начинают приобщаться к новому интерфейсу.