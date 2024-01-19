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Игнат заявил, что испытания гибридной системы ПВО Украины проводились в США

Игнат заявил, что испытания гибридной системы ПВО Украины проводились в США

Испытания гибридной системы противовоздушной обороны Украины проходили в США. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада", передает ТАСС.

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