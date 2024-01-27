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Как 15 морских контейнеров стали уютным домом для большой семьи

Как 15 морских контейнеров стали уютным домом для большой семьи

Что морские контейнеры прекрасно компенсируют нехватку доступного жилья, очень быстро поняли многодетные супруги Роу из штата Айдахо, когда их семья давно переросла дом, за который только-только отдали кредит.

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