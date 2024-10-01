В Нижнем Новгороде наградили лауреатов международной литературной премии «Данко»

Сегодня в Доме народного единства открылся VIII международный литературный фестиваль им Горького. На торжественной церемонии открытия, по традиции, состоялось вручение наград победителям конкурса на соискание Международной литературной премии «Данко».
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