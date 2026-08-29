Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почему суды встают на сторону убийц: "Об этом известно президенту". Первая реакция власти – наказание

Почему суды встают на сторону убийц: "Об этом известно президенту". Первая реакция власти – наказание

От гражданина России требуют быть ответственным: не проходить мимо преступлений, защищать детей, семью, соседей, помогать полиции.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Евгений МакЛауд
Евгений МакЛауд

вот когда зачистят пидорасов сидящих во власти уже 36 лет, вот тогда и суды сразу станут правильными. А к путину обращаться смысла нет, он эту власть и олицетворяет. Бюрократо-олигархический капитализм с лицом путина.

Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

Власть боится одного: Стоит только разрешить реальную самооборону- как человек почувствует себя независимым! Свободным! А вот как раз это власть и стремится не допустить. Пока у человека обороняющегося связаны руки- он раб власти. Стоит только руки ему развязать- и он станет свободным!