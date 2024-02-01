Нигде не применялись: Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что скоро Украина получит новое оружие. По ее словам, прямо сейчас в зону боевых действий направляются «бомбы малого диаметра наземного базирования».
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