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Нигде не применялись: Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб

Нигде не применялись: Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что скоро Украина получит новое оружие. По ее словам, прямо сейчас в зону боевых действий направляются «бомбы малого диаметра наземного базирования».

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