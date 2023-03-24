Русская весна

115 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а что американские базы забыли в Сирии?! ⁉️воры должны убираться в свою Пиндосию!‼️Американские базы...
  • Александр Петров
    Ради бога только в плен их не брать, чтоб нашим внукам не сделать подлянку как Хрущев нам сделал кровавую подлянку!!«Всушники» пытали...
  • viach
    Удачи лётчикам!Истребители ВКС Р...

Наши дроны-камикадзе уничтожают технику врага на бахмутском направлении (ВИДЕО)

Наши дроны-камикадзе уничтожают технику врага на бахмутском направлении (ВИДЕО)

Наши дроны-камикадзе массово уничтожают технику врага на бахмутском направлении. В районе Артемовска (Бахмута) для поражения приоритетных целей противника успешно применяются дроны-камикадзе «Ланцет», благодаря которым боевики несут тяжелые потери.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх