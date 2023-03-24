Наши дроны-камикадзе уничтожают технику врага на бахмутском направлении (ВИДЕО)

Наши дроны-камикадзе массово уничтожают технику врага на бахмутском направлении. В районе Артемовска (Бахмута) для поражения приоритетных целей противника успешно применяются дроны-камикадзе «Ланцет», благодаря которым боевики несут тяжелые потери.
Наши дроны-камикадзе массово уничтожают технику врага на бахмутском направлении. В районе Артемовска (Бахмута) для поражения приоритетных целей противника успешно применяются дроны-камикадзе «Ланцет», благодаря которым боевики несут тяжелые потери.
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