Синоптик Тишковец: более 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

За минувшие 24 часа в Москве и ТиНАО выпало приблизительно 25% от месячной нормы осадков. Суточный прирост небесной влаги составил 11 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
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