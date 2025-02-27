В зоне интерфейса: цифровая платформа выявит злокачественные опухоли почек

Российский сервис для онкоурологов, который помогает поставить точный диагноз пациентам с патологиями почек, прошел стадию технических испытаний и скоро будет зарегистрирован для клинического использования в РФ.
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