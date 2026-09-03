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Север Пресс

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В Муравленко работодатель выплатил сотруднику долг за медосмотр после проверки

В Муравленко работодатель выплатил сотруднику долг за медосмотр после проверки

В Муравленко частное охранное предприятие нарушило трудовые права работника, не сохранив за ним средний заработок на время прохождения медосмотра.

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