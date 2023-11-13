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Гендиректор «Лады» о сравнении с первым сезоном «Вегаса»: «Никто не ожидал, а показываем результат – тут да, похожи. Во всем остальном, пожалуй, вряд ли»

– Считаете ли уместными сравнения «Лады» с «Вегасом» сезона-2017/2018? – Хотел об этом поговорить. Сходство можно найти в том плане, что это две новые команды, которые добиваются определенных успехов.

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