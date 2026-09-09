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Zero Hedge

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Pentagon Informs Allies Prepare For "Protracted" War In Ukraine

Pentagon Informs Allies Prepare For "Protracted" War In Ukraine

Pentagon Informs Allies Prepare For "Protracted" War In Ukraine The full-scale war in Ukraine lately blew past four years and six months since February 24, 2022, and has also long been a proxy conflict, pitting the US and NATO against Russia.

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