Pentagon Informs Allies Prepare For "Protracted" War In Ukraine The full-scale war in Ukraine lately blew past four years and six months since February 24, 2022, and has also long been a proxy conflict, pitting the US and NATO against Russia.
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