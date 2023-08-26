Адские магнитные бури сентября 2023 года: как подготовиться к их воздействию Елена ГалицкаяСкоро нашу планету накроют аномальные магнитные бури, которые могут оказать влияние на наше здоровье и настроение, сообщают журналисты портала ФТаймс.