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Угроза взрыва: сотрудников эвакуируют из Конгресса США

Угроза взрыва: сотрудников эвакуируют из Конгресса США

Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва надалеко от библиотеки Конгресса.  В правоохранительные органы поступило сообщение о заминированном грузовике, который расположен недалеко от Капитолия и здания Верховного суда, уточняет телеканал "360".

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