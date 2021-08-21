Угроза взрыва: сотрудников эвакуируют из Конгресса США

Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва надалеко от библиотеки Конгресса. В правоохранительные органы поступило сообщение о заминированном грузовике, который расположен недалеко от Капитолия и здания Верховного суда, уточняет телеканал "360".