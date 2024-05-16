В Иркутской области муж расправился с женой прямо в ЗАГСе

Дикую историю обнародовал сегодня Следственный комитет РФ. Инцидент, о котором идёт речь, произошел сегодня утром в городе Саянске Иркутской области, когда молодая пара пришла в ЗАГС подавать заявление на развод.
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