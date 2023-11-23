Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мужчина был вежливым с сестрой жены, а в 19 лет она призналась ему в своих чувствах

Мужчина был вежливым с сестрой жены, а в 19 лет она призналась ему в своих чувствах

Самая главная причина, по которой люди скрывают свои чувства, — это страх быть отвергнутым. Также свои чувства стоит оставить при себе, если, например, они являются неправильными с точки зрения морали или неуместными.

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Комментарии
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Владимир Петров
&quot;Чем меньше женщину мы любим...&quot; Старо как мир. Никто ни в чём не виноват. Просто так бывает.
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