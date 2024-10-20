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Самые жестокие знаки Зодиака

Самые жестокие знаки Зодиака

Каждого человека можно довести до такого состояния, что он станет жестоким и злым. Но с представителями этих знаков зодиака лучше не шутить сразу, советует наш эксперт и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

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