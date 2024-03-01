Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виталий панов
    А каким образом  крылатые ракы Storm попали на украину? Нашим надо обязательно ждать,когда укронацистам поступит запа...По данным военкор...
  • Виктор Тимошевский
    Не далее как позавчера один из каналов тут писал,что наши самолеты не дают даже подняться украинской авиации. Все тип...По данным военкор...
  • Виктор Тимошевский
    Считаете это все? Зря.По данным военкор...

1 марта 1918 г. ПЕРЕМОГА– немцы вошли в Киев

1 марта 1918 г. ПЕРЕМОГА– немцы вошли в Киев

Захват немцами Киева в современной України (с столицей в Куиве) подаётся как акт освобождения Украины от "московской оккупации" вооружёнными формированиями УНР В реальности немцы вошли в Киева после "приглашения" от члена делегации УНР на переговорах в Брест-Литовске 9 февраля Николая Любинского, который дозвонился до другого члена делегации УНР - студента Александра Севрюка, и они вдвоём пришли к выводу, что сбежавшей из Киева Центральной Раде необходима германская военная поддержка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх