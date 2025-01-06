Почти 2000 осетров спасли пограничники на Каспии

В рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Пограничной службой КНБ в течение 2024 года привлечено к ответственности более 55 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе за нарушение границы.
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