Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком «В России в ближайшее время запланировано несколько атак — гораздо более жестоких и бесчеловечных, чем та, что была в „Крокусе“» Алексей Песков На фото: Виталий Жикович в зале суда (Фото: Соцсети) От редакции.
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