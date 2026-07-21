Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком «В России в ближайшее время запланировано несколько атак — гораздо более жестоких и бесчеловечных, чем та, что была в „Крокусе“» Алексей Песков На фото: Виталий Жикович в зале суда (Фото: Соцсети) От редакции.