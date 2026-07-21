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Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком

Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком

Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком «В России в ближайшее время запланировано несколько атак — гораздо более жестоких и бесчеловечных, чем та, что была в „Крокусе“» Алексей Песков На фото: Виталий Жикович в зале суда (Фото: Соцсети) От редакции.

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Комментарии
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АА
Алекс Александров
Александр Зубков
Чем больше хохлы бьют наших гражданских, тем сильней эмпатия к укропам у нашего гаранта.
вы перепутали понятия  - эмпатия и эмоциональную  реакцию инстинкта самосохранения.
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2 м.
Александр Янович
Если уже окончательно разобрались, что режим и государство - террористы, то почему до сих пор пытаемся вести переговоры с ними их пособниками ?
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2 м.
т
татьяна
какие переговоры,киевский режим не лучше гитлеровского!
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1 м.