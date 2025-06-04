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Клишас: Конституция РФ не предполагает возвращения смертной казни

Клишас: Конституция РФ не предполагает возвращения смертной казни

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале раскритиковал обращение лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В обожаемых либералами США смертная казнь осталась. Только ее часто откладывают. По этому поводу смотри художественный фильм &quot;Зеленая миля&quot; США.
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