Клишас: Конституция РФ не предполагает возвращения смертной казни

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале раскритиковал обращение лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь.
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