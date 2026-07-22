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Сама одобрила кандидатуру будущей соперницы: история брака и развода Валентины и Алексея Пимановых

Сама одобрила кандидатуру будущей соперницы: история брака и развода Валентины и Алексея Пимановых

Развод Валентины и Алексея Пимановых, чей союз долгие годы считался одним из самых прочных на российском телевидении, стал неожиданностью для коллег и зрителей.

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