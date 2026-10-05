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Суперзащитник из Омска, лидер чемпионов, канадец из Белоруссии. Игроки КХЛ, выбывшие из-за травм

Суперзащитник из Омска, лидер чемпионов, канадец из Белоруссии. Игроки КХЛ, выбывшие из-за травм

Этим парням не позавидуешь.Самое ужасное, что может быть в спорте — травмы. Самое сложное — возвращаться в строй после них.

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