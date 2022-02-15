Большую Митридатскую лестницу отремонтируют до конца марта

Ремонт Большой Митридатской лестницы в Керчи будет проведён до конца следующего месяца. Об этом сообщил руководитель компании-подрядчика реконструкции объекта культурного наследия Константин Кононыхин, передаёт газета «Комсомольская правда».
Ремонт Большой Митридатской лестницы в Керчи будет проведён до конца следующего месяца. Об этом сообщил руководитель компании-подрядчика реконструкции объекта культурного наследия Константин Кононыхин, передаёт газета «Комсомольская правда».
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