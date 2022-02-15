ВЕСТИ КРЫМ

469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Аналогично, случай из жизни, навернулся буровой станок, и срочно надо было изготовить запчасть, а её надо было изгото...Севастополец укра...
  • laska lastocka
    он же семь раз вакцинировался?Жириновский госпи...
  • Владимир Безбадченко
    470 агнцев на заклание гинцбургам. Через 15 20 лет      за их фертильность не дадут и копейки470 подростков в ...

Большую Митридатскую лестницу отремонтируют до конца марта

Большую Митридатскую лестницу отремонтируют до конца марта

Ремонт Большой Митридатской лестницы в Керчи будет проведён до конца следующего месяца. Об этом  сообщил руководитель компании-подрядчика реконструкции объекта культурного наследия Константин Кононыхин, передаёт газета «Комсомольская правда».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх