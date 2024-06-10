Вот что происходит с вашим телом, если месяцами обходиться без секса (и даже без мастурбации)

Периоды «застоя» — это нормально, но не удивляйтесь переменам в своем теле. фото: Getty ImagesВрачи, ученые, сексологи бьют тревогу: современные молодые и здоровые люди занимаются любовью реже, чем любое другое предыдущее поколение.
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