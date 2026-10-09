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Царьград

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Бортпроводники требовали от пассажиров развязать второго пилота Flydubai

Бортпроводники требовали от пассажиров развязать второго пилота Flydubai

По словам очевидца драматичных событий, на борту возниклв ситуация, когда все стали очень подозрительно относиться друг к другу.

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