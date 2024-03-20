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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

2 подписчика

Девять семей станут сегодня участниками второго этапа Регионального конкурсного отбора Всероссийского конкурса "Семья года" в 2024 году ❤️❤️❤️ В номинации "Золотая семья" Алексеевы Сергей и Людмила Киквидзенский район Двужиловы Владимир и Людмила Новониколаевский район ❤️❤️❤️ В номинации "Сельская семья" Фадеевы Григорий и Мария Алексеевский район Бирюков Николай и Хомутова Алина Нехаевский район Желудковы Сергей и Елена Новоаннинский район Ионины Борис и Елена город Урюпинск ❤️❤️❤️ "Семья - хранитель традиций" Скоковы Денис и Марина город Урюпинск ❤️❤️❤️ "Молодая семья" Зубревы Максим и Наталья Новоаннинский район Бондарук Георгий и Кристина город Урюпинск.

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