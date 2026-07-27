«Психическое расстройство»: Дмитрий Колдун раскритиковал Дурова

Певец Дмитрий Колдун в беседе с Telegram-каналом «Звездач» на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» раскритиковал решение Павла Дурова сдавать биоматериал, чтобы помогать бесплодным парам обрести детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии