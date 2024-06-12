Русская весна
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Русская весна

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«Придется платить»: премьер Эстонии предложила зловещий план против России

«Придется платить»: премьер Эстонии предложила зловещий план против России

Союзники Киева должны направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в социальной сети Х.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Их партия проиграла выборы в европарламент.....хотя другие не лучше! Но эта чума талапонская и не думает в отставку,папик крепко поддерживает ее креслице,в котором она восседает. Сами эстохи ее оооочень не любят,достаточно почитать их комменты в газетах. Но....этой чуме ссы в глаза,все божья роса! Зелина подружка.....
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9 час.
Владимир Абрамчук
Чего же хочет от нас эта эстонская женщина с фекальной фамилией?
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7 час.
Сергей Андросов
Говна на лопате
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4 час.

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