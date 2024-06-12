Союзники Киева должны направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в социальной сети Х.
«Придется платить»: премьер Эстонии предложила зловещий план против России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Их партия проиграла выборы в европарламент.....хотя другие не лучше! Но эта чума талапонская и не думает в отставку,папик крепко поддерживает ее креслице,в котором она восседает. Сами эстохи ее оооочень не любят,достаточно почитать их комменты в газетах. Но....этой чуме ссы в глаза,все божья роса! Зелина подружка.....
Ответить
9 час.
Владимир Абрамчук
Чего же хочет от нас эта эстонская женщина с фекальной фамилией?
Ответить
7 час.
Сергей Андросов
Говна на лопате
Ответить
4 час.
Свежие комментарии