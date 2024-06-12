«Придется платить»: премьер Эстонии предложила зловещий план против России

СЗ

Светлана Зуева

Их партия проиграла выборы в европарламент.....хотя другие не лучше! Но эта чума талапонская и не думает в отставку,папик крепко поддерживает ее креслице,в котором она восседает. Сами эстохи ее оооочень не любят,достаточно почитать их комменты в газетах. Но....этой чуме ссы в глаза,все божья роса! Зелина подружка.....