🔔 В симферопольских школах сегодня прозвенел первый звонок Одну из школ столицы Крыма посетил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🔔 В симферопольских школах сегодня прозвенел первый звонок Одну из школ столицы Крыма посетил Глава Крыма Сергей Аксёнов.