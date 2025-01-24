В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака

С 25 января в России вступили в силу новые законодательные изменения, направленные на ужесточение условий получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).
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