Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А что же сама эта мразь не идет в окопы воевать.Депутат Рады Гонч...
  • N N
    Негодяйка!Седокова появилас...
  • Evgeni Velesik
    Буханка, она и в Африке буханка!УАЗ обнародовал с...

В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака

В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака

С 25 января в России вступили в силу новые законодательные изменения, направленные на ужесточение условий получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх