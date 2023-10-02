Леонардо Ди Каприо познакомил друзей с 25-летней возлюбленной

Леонардо Ди Каприо познакомил друзей с 25-летней возлюбленнойДиКаприо и ЧереттиАмериканский актер Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци во время ужина с возлюбленной, манекенщицей Витторией Черетти, и друзьями.
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