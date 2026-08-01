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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Юдин: «Не считаю, что в «Локомотиве» я делал свою работу плохо. Не увидел, что после моего ухода в лучшую сторону поменялось то, за что меня уволили»

Антон Юдин, который начал прошлый сезон главным тренером « Локомотива -Кубань», поделился мыслями об увольнении из клуба.

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