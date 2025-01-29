Волейболисты университета на Образцова взяли серебро в турнире Роспрофжела

Сборная РУТ по волейболу заняла второе место в турнире на Кубок председателя территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Терпрофжел Мосжелтранс.
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