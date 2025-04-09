Россиянам рассказали о новой возможности получить «вторую пенсию»

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Использование инструментов семейных накоплений научит граждан с детства правильно планировать свои финансы и в конечном итоге поможет заработать «вторую пенсию», рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
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