Собственник тульского завода призвал поддержать машиностроение

Игорь Ишков, собственник ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования», рассказал о критическом состоянии российского машиностроения и призвал к изменениям в экономической политике в пользу производителей.
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