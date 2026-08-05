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Тульские новости

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Собственник тульского завода призвал поддержать машиностроение

Собственник тульского завода призвал поддержать машиностроение

Игорь Ишков, собственник ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования», рассказал о критическом состоянии российского машиностроения и призвал к изменениям в экономической политике в пользу производителей.

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