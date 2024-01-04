В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

Городские службы работают в усиленном режиме Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам, что в нескольких районах СВАО частично восстановлено отопление, нарушенное в результате пожара на подстанции.