Ураган с порывами ветра под 120 км/ч обрушится на Алтайский край

В регионе объявлено штормовое предупреждение Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за надвигающегося урагана: порывы ветра в регионе во второй половине дня 10 января и сутки 11 января местами могут превысить опасную отметку в 33 метра в секунду.