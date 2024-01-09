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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ураган с порывами ветра под 120 км/ч обрушится на Алтайский край

Ураган с порывами ветра под 120 км/ч обрушится на Алтайский край

В регионе объявлено штормовое предупреждение Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за надвигающегося урагана: порывы ветра в регионе во второй половине дня 10 января и сутки 11 января местами могут превысить опасную отметку в 33 метра в секунду.

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