Судить четвертьфиналы Евро-2024 будут арбитры из Англии, Франции и Италии

Опубликованы составы судейских бригад игр 1/4 финала чемпионата Европы. Главными арбитрами назначены: 5 июля, пятница Испания – Германия – Энтони Тейлор (Англия) Португалия – Франция – Майкл Оливер (Англия) 6 июля, суббота Англия – Швейцария – Даниэле Орсато (Италия) Нидерланды – Турция – Клеман Тюрпен (Франция) .
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