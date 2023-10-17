Bloomberg: Израиль собирается использовать Starlink Илона Маска против Палестины

Израиль ведет переговоры с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Источник в израильском министерстве связи сообщил, что системы спутниковой связи Starlink должны укрепить услуги связи во время войны.
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