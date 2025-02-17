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Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее "европейским кошмаром"

Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее "европейским кошмаром"

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, выступая на закрытии мероприятия, не смог сдержать эмоций – политик разрыдался на сцене из-за проблем в отношениях между США и ЕС после выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.

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Комментарии
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Eduard
Какие у вас ценности? Феодал и его послушные рабы.Слово&quot;союзники&quot; и &quot;партнеры&quot; тут не уместны!
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21 час.
Eduard
Рримосались европейские &quot;пиявки&quot; в американской симьке!
Ответить
21 час.
Игорь Васиков
Чушпан
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15 час.
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