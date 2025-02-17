Разрыдавшийся глава Мюнхенской конференции назвал ее "европейским кошмаром"

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, выступая на закрытии мероприятия, не смог сдержать эмоций – политик разрыдался на сцене из-за проблем в отношениях между США и ЕС после выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.