Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году появилось 35 новых производств

На площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили 35 новых производств Особая экономическая зона «Технополис «Москва» по результатам прошлого года подтвердила свой статус флагмана новой промышленности города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии