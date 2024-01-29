Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году появилось 35 новых производств

Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году появилось 35 новых производств

На площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили 35 новых производств Особая экономическая зона «Технополис «Москва» по результатам прошлого года подтвердила свой статус флагмана новой промышленности города.

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