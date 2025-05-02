Вступил в силу закон о наделении статусом ветерана боевых действий защитников, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ

С 2 мая вступил в силу закон, в соответствии с которым военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, получат статус ветерана боевых действий.
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