В Комитете по транспорту Петербурга поздравили работников и ветеранов энергетической отрасли с Днем энергетика

Всем причастным пожелали крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и благополучия В Комитете по транспорту Петербурга поздравили работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днём энергетика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии