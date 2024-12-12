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Петербургский дневник

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В Комитете по транспорту Петербурга поздравили работников и ветеранов энергетической отрасли с Днем энергетика

В Комитете по транспорту Петербурга поздравили работников и ветеранов энергетической отрасли с Днем энергетика

Всем причастным пожелали крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и благополучия В Комитете по транспорту Петербурга поздравили работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днём энергетика.

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