МОК дисквалифицировал русских спортсменов и позже объяснил, почему такая часть не настигла евреев. Недавнее заявление комитета показало, что речь идёт о двойных стандартах, когда дело касается России и Израиля.
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