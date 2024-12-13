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Депутат Шеремет назвал мудрой позицию Трампа о ракетных ударах по России

Депутат Шеремет назвал мудрой позицию Трампа о ракетных ударах по России

Член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, который осудил разрешение ВСУ наносить удары американскими ракетами вглубь территории РФ.

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