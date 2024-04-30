Опубликованы кадры организованного побега с Украины в районе реки Тиса группы мужчин

Группа украинских мужчин совершила организованный побег за границу, через подкоп доставив плавсредства к берегу реки Тиса.
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