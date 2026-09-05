«Россия — Ислам дөньясы» төркеме «Алтын мөнбәр» фестивалендә ун фильмга бәя бирәчәк

«Россия — Ислам дөньясы» стратегик караш төркеме «Алтын мөнбәр» XXII Казан халыкара мөселман кинофестиваленең партнеры буларак чыгыш ясый һәм ун картинага үзенең махсус номинациясе белән бәя бирәчәк.
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