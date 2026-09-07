Командование ВСУ из-за нехватки личного состава перебросило в штурмовые подразделения под Харьковом женщин, нехватка боевиков составляет от 8 до 12 тысяч в месяц, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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