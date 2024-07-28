На Олимпиаде-2024 литовскую пловчиху по ошибке сопроводили нейтральным флагом

На Олимпийских играх в Париже произошла ошибка с флагами во время выхода литовской пловчихи Руты Мейлутите перед полуфинальным заплывом на дистанции 100 метров брассом — ее представили как нейтральную спортсменку.
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